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Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan AB İtalya ve Almanya büyükelçilerine nota
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Dışişleri Bakanlığı'ndan AB İtalya ve Almanya büyükelçilerine nota

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de Alman fırkateyni tarafından Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili AB İtalya ve Almanya büyükelçilerine nota verildiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 20:03:00 - 2020-11-23 20:33:32

Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyninin Türk gemisine yönelik hukuksuz araması nedeniyle AB İtalya ve Almanya büyükelçilerine nota verildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; AB İtalya ve Almanya büyükelçilerine nota verildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ankara’daki AB, İtalya Büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı (Büyükelçi Ankara dışında olduğundan) bugün Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal tarafından Bakanlığımıza çağrılarak, Roseline-A adlı ticari gemimize İrini Operasyonu çerçevesinde ülkemizin açık izni olmadan çıkılması ve denetlenmesi olayı protesto edilmiş ve ilgili ülkelere Nota verilmiştir. Notamızda olayın uluslararası hukuka aykırı olduğu ve tazminat haklarımızın da muhafaza edildiği kayıt altına alınmıştır.

Ne olmuştu?

Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan Türk bandıralı gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aradı.

Edinilen bilgiye göre, Türk bandıralı ROSELINA-A gemisi, taşıdığı insani yardım malzemeleri ile İstanbul'dan demir alarak Libya'ya hareket etti. Gemi, dün gece Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden bir komutanın sevk ve idaresinde yapılan İrini Harekatı'nda görevli Alman fırtakeyni tarafından Mora yarımadasının güneybatısında uluslararası hukuka aykırı bir şekilde durduruldu.

 

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