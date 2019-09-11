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Dışişleri Bakanlığı: "Uluslararası toplumu, İsrail'in hukukun temel ilkelerini pervasızca ayaklar altına alması karşısında tepki vermeye çağırıyoruz"

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:32
Dışişleri Bakanlığı: "Uluslararası toplumu, İsrail'in hukukun temel ilkelerini pervasızca ayaklar altına alması karşısında tepki vermeye çağırıyoruz"
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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:32
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