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Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımları 2019

Dışişleri Bakanlığı personel alımı 2019. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı yayınladı. Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımlarına ilişkin başvurular 20 Mart 3 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Yazılı yeterlilik eleme sınavı 20 Mayıs 2019 Pazartesi günü, yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 24 Mayıs 2019 Cuma günü sözlü ve uygulamalı sınavına gireceklerdir. İşte Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuru şartları…

20 Mart 2019 Çarşamba 18:31
Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımları 2019

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı yayınladı. Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımlarına ilişkin başvurular 20 Mart 3 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Yazılı yeterlilik eleme sınavı 20 Mayıs 2019 Pazartesi günü, yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 24 Mayıs 2019 Cuma günü sözlü ve uygulamalı sınavına gireceklerdir. İşte Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuru şartları…

Avrupa Birliği Daimi Temsilciğili Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu ilanı şu şekilde:

Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğimizde münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

Adaylarda aranan nitelikler

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8. Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek (Fransızca bilmek tercih nedenidir),

9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için istenilen belgeler

1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)

2. Özgeçmiş (CV),

3. Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,

4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.)

6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf, Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.

III) SINAV:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 20 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 10.00’da T.C. Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği’nde yapılacaktır.

Sınav konuları:

Türkçe’den İngilizce’ye çeviri (1 saat)

İngilizce’den Türkçe’ye çeviri (1 saat)

Türkçe Kompozisyon (1 saat)

Matematik (1 Saat)

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 24 Mayıs 2019 Cuma günü saat 10.00’da Daimi Temsilciliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir. 

Sözlü Sınav Konuları : Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk

İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları : (Bilgisayarda) Daktilo sınavı

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 3 Mayıs 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Daimi Temsilciliğimiz “Délégation Permanente de Turquie auprѐs UE, Avenue des Arts, 36-38 1040 BruxellesBelgique” adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09.00-18.00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Daimi Temsilciliğimiz sorumlu değildir. 

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 18:31
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