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Siyaset Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a tepki
Siyaset

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Ermeni unsurların Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine karşı gerçekleştirdikleri saldırılar Üçlü Bildiri ile tesis edilen ateşkes rejiminin açık ihlalidir" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 07:55:00 -
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Azerbaycan'ın Hocavend Rayonu'nda silah bırakmayan Ermeni grupların Azerbaycan ordusuna yönelik saldırıları hakkındaki soruya cevap verdi. Aksoy, Yukarı Karabağ'da silah bırakmayı ve geri çekilmeyi reddeden Ermeni unsurların Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine karşı gerçekleştirdikleri saldırıların 9 Kasım tarihli Üçlü Bildiri ile tesis edilen ateşkes rejiminin açık ihlali olduğunu belirtti.

Aksoy, “Daha önce 26 Kasım, 8 ve 11 Aralık tarihlerinde, son olarak da 27 Aralık günü yaşanan Ermeni silahlı unsurların saldırıları sonucunda askeri ve sivil kayıp ve yaralanmalar meydana gelmiştir.

Üçlü Bildiri'nin imzacısı olarak tüm silahlı Ermeni unsurların çekilmesinin ve ateşkes rejimine uyulmasının asli sorumluluğu Ermenistan'dadır. Azerbaycan tarafı, Ermeni silahlı unsurlarının sözkonusu provokasyonlarına karşı meşru müdafaa hakkını kullanarak gerekli yanıtı vermiştir.

Bölgede tesis edilmeye çalışılan kalıcı barışın paydaşı olabilmesi için Ermenistan'ın sahadaki gerçekleri kabullenmesi ve Üçlü Bildiri'yle üstlendiği taahhütleri yerine getirmesi gerekmektedir. Bu vesileyle saldırılarda hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, tüm Azerbaycan halkına başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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