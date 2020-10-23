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Aktüel Dışişleri Bakanlığı, Bolivya seçimlerinin adil ve hür şekilde yapılmasından memnun
Aktüel

Dışişleri Bakanlığı, Bolivya seçimlerinin adil ve hür şekilde yapılmasından memnun

Yeniakit Publisher
2020-10-23 21:01:47 -
Dışişleri Bakanlığı, Bolivya seçimlerinin adil ve hür şekilde yapılmasından memnun

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'da 18 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin adil ve hür bir ortamda, sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu çerçevede, seçilen yeni Cumhurbaşkanı Luis Arce'ye başarılar dilendiği belirtilerek, "Seçim sonuçlarının dost Bolivya halkı için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Resmi sonuçları bugün açıklanan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin adil ve hür bir ortamda yapıldığına dikkati çekilen açıklamada, seçimlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesinden memnuniyet duyulduğu aktarıldı.

- Bolivya'da genel seçim

Bolivya Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) ülkede 18 Ekim'de düzenlenen genel seçimin resmi sonuçlarını açıklamış, eski Devlet Başkanı Evo Morales'in daha önce liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi'nin (MAS) adayı Luis Arce'nin yüzde 55 oy alarak seçimi ilk turda kazandığını bildirmişti.

Ülkede 20 Ekim 2019'daki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya, ardından da Arjantin'e gitmişti.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtlarının günlerce süren protestolarında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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