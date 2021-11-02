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Gündem Dışişleri Bakanlığı Afganistan'daki bombalı saldırıları kınadı
Gündem

Dışişleri Bakanlığı Afganistan'daki bombalı saldırıları kınadı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Serdar Muhammed Davud Han Hastanesi'nin önünde bombalı saldırı düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı, çok sayıda kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırıları kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 17:36:00 -
Dışişleri Bakanlığı Afganistan'daki bombalı saldırıları kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Serdar Davud Han Askeri Hastanesi girişinde gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırıları kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Serdar Davud Han Askeri Hastanesi girişinde gerçekleştirilen iki bombalı saldırıda ve ardından çıkan silahlı çatışmada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu insanlık dışı terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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