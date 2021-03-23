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Dünya Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye'ye geliyor
Dünya

Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye'ye geliyor

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 20:00:00 -
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Wang Yi'nin 24- 26 Mart 2021 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği belirtildi.

Açıklamada şu işaretlere yer verildi:

"Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, 24- 26 Mart 2021 tarihlerinde ülkemize ziyarette bulunacaktır. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası güncel konular ele alınacaktır. Konuk Bakanın Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da kabul edilmesi öngörülmektedir."

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Yorumlar

OSMANLI TORUNU

Bakalım devletimiz bu şeytanları nasıl karşılayacaktır, çok iyi karşılayacaklarından hiç şüphem yok, Umarım Uygur Türkleri ve Türk Sivil toplumu protesto için ÇİN Elçiliği önünde olacaklardır,
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deniz

ÇİN RUSYA TÜRKİYE ORTAK MÜZAKERE TEKNOLOJİK TRANSFERLER ORTAK TİCARET KÜRESEL BÖLGESEL AKTÖR ROLÜNE BÜRÜNÜP ANGLO SAKSON ÜLKELERİ ALT ETME YARIŞINA GİRMELİYİZ 
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