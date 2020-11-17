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Aktüel Dışişleri Bakanlığı "17 Kasım Türkmen Kültürü ve Dili Günü"nü kutladı
Aktüel

Dışişleri Bakanlığı "17 Kasım Türkmen Kültürü ve Dili Günü"nü kutladı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 20:42:24 -
Dışişleri Bakanlığı "17 Kasım Türkmen Kültürü ve Dili Günü"nü kutladı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, "17 Kasım Türkmen Kültürü ve Dili Günü"'nü kutlayarak, "Türkmen soydaşlarımızın ve tüm Iraklı kardeşlerimizin her daim yanındayız." açıklaması yaptı.

Bakanlık, resmi Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisinin geçen yıl 17 Kasım Türkmen Kültürü ve Dili Günü'nü bir anma günü olarak kabul ettiğini anımsattı.

Mesajda, "Irak halkının üç ana unsurundan birini teşkil eden Türkmen soydaşlarımızın ve tüm Iraklı kardeşlerimizin her daim yanındayız." ifadesine yer verildi.

- IKBY Meclisi, Türkmenlere ait 2 özel günü resmileştirdi

IKBY Meclisi, Türkmenlere ait 2 özel günün resmileşmesi için hazırlanan yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etmişti.

Meclisin Twitter hesabından 12 Ocak'ta yapılan açıklamaya göre, Türkmenlere ait özel günlerin resmileştirilmesi için düzenlenen olağan oturumda, 17 Kasım "Türkmen Kültürü ve Dili", 25 Şubat ise "Türkmen Basını Günü" olarak kabul edilmişti.

Erbil'de ilk Türkmen okulu 17 Kasım 1993'te açılırken, ilk Türkmen gazetesi de 25 Şubat 1911'de basılmıştı.

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