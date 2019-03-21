Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun başkanlığında 22 Mart’ta İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı düzenlenecek. IHAAW091346-SIY/21-03-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun başkanlığında 22 Mart’ta İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı düzenlenecek.

IHAAW091346-SIY/21-03-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun başkanlığında 22 Mart’ta İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı düzenlenecek.21.03.2019 09:13:46TSINNNN

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.