Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun başkanlığında 22 Mart’ta İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı düzenlenecek.
IHAAW091346-SIY/21-03-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun başkanlığında 22 Mart’ta İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı düzenlenecek.21 Mart 2019 Perşembe 09:18
IHAAW091346-SIY/21-03-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun başkanlığında 22 Mart’ta İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı düzenlenecek.21.03.2019 09:13:46TSINNNN
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