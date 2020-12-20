Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan videolu mesaj

Bakan Çavuşoğlu, "Uluslararası İnsani Dayanışma Günü" mesajını Twitter'dan paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Medeniyet imkan değil, vicdan meselesidir." ifadesinin de yer aldığı mesajda Çavuşoğlu, "Dünyanın en cömert ülkesi olarak salgın döneminde de mağdurlara yardım elini uzatmaya, mazlumların sesi olmaya devam ediyoruz." paylaşımında bulundu.

Mesajda, Türkiye'nin çeşitli ülkelere yönelik yardımlarını içeren görüntüler ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bu yardımlarımızı inancımızın, kültürümüzün, girişimci ve insani dış politika çizgimizin gereği olarak yaptık." sözünü içeren bir video da yer aldı.



