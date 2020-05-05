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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Tüm çalışmalara destek vermek için yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanında bulunabilmek, yurt dışında okuyan öğrencilerimize destek olabilmek için Bakanlığımız bünyesinde koordinasyon ve destek merkezi kurduk. Burası s

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Tüm çalışmalara destek vermek için yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanında bulunabilmek, yurt dışında okuyan öğrencilerimize destek olabilmek için Bakanlığımız bünyesinde koordinasyon ve destek merkezi kurduk.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:36:05 -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Tüm çalışmalara destek vermek için yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanında bulunabilmek, yurt dışında okuyan öğrencilerimize destek olabilmek için Bakanlığımız bünyesinde koordinasyon ve destek merkezi kurduk. Burası s

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Tüm çalışmalara destek vermek için yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanında bulunabilmek, yurt dışında okuyan öğrencilerimize destek olabilmek için Bakanlığımız bünyesinde koordinasyon ve destek merkezi kurduk. Burası sadece merkezimizin bir salonu. 7 gün 24 saat esasıyla hizmet veriyoruz."

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