Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini oluşturunca son dakika olarak yeni kabinede yer alacak isimler de konuşulmaya başlandı. Yeni kabinede Mevlüt Çavuşoğlu oldu.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

Mevlüt Çavuşoğlu, 5 Şubat 1968 tarihinde Antalya'nın Alanya ilçesinde doğdu. Emin Paşa Lisesi'nde tahsil gördü. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Bunun yanında Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Long Island Üniversitesi'nde de ekonomi alanında master yaptı. 1993 senesinde de Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde Avrupa Birliği uzmanlığını tamamlayan Çavuşoğlu, aynı yıl içerisinde Bilkent Üniversitesi’nde doktora programına başladı.

1995'de de Çevre Bakanlığı’nda çalışmalarda bulundu. Daha sonra siyasete atılarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulmasında büyük rol oynadı. 2002, 2007, 2011 ile 2015 genel seçimlerinde Antalya milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 2010 yılında da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin genel başkanlık makamına seçildi. 2013'de de Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu'nun başkanı oldu. 25 Aralık 2013 kabine revizyonunun ardından da Avrupa Birliği Bakanlığı vazifesine tayin edildi.

Ahmet Davutoğlu tarafından oluşturulan 62. Hükümet döneminde de dışişleri bakanı olarak görevlendirildi. 13 Eylül 2015'de de AK Parti'nin dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığına getirildi. 24 Kasım 2015'de kurulan 64. Hükümet'te tekrar Dışişleri Bakanlığı görevine atandı. Mevlüt Çavuşoğlu 65. Hükümet döneminde de bu vazifesini sürdürmektedir.