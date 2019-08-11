Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fırat’ın doğusu ile ilgili süreçte adımlarımızı attık. Ya birlikte temizleyeceğiz ya Türkiye buraya girecek, buradan o teröristleri temizleyecek" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fırat’ın doğusu ile ilgili süreçte adımlarımızı attık.11 Ağustos 2019 Pazar 18:01
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fırat’ın doğusu ile ilgili süreçte adımlarımızı attık. Ya birlikte temizleyeceğiz ya Türkiye buraya girecek, buradan o teröristleri temizleyecek" dedi.
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