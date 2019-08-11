Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fırat’ın doğusu ile ilgili süreçte adımlarımızı attık. Ya birlikte temizleyeceğiz ya Türkiye buraya girecek, buradan o teröristleri temizleyecek" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fırat’ın doğusu ile ilgili süreçte adımlarımızı attık.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fırat’ın doğusu ile ilgili süreçte adımlarımızı attık. Ya birlikte temizleyeceğiz ya Türkiye buraya girecek, buradan o teröristleri temizleyecek" dedi.

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