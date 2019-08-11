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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ekonomi ile ilgili felaket tellallığı yapıyorlardı, zamanında aldığımız tedbirler sayesinde faizler düşüyor, enflasyon düşüyor. Türkiye artık cari açık vermiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ekonomi ile ilgili felaket tellallığı yapıyorlardı, zamanında aldığımız tedbirler sayesinde faizler düşüyor, enflasyon düşüyor.

11 Ağustos 2019 Pazar 17:59
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ekonomi ile ilgili felaket tellallığı yapıyorlardı, zamanında aldığımız tedbirler sayesinde faizler düşüyor, enflasyon düşüyor. Türkiye artık cari açık vermiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ekonomi ile ilgili felaket tellallığı yapıyorlardı, zamanında aldığımız tedbirler sayesinde faizler düşüyor, enflasyon düşüyor. Türkiye artık cari açık vermiyor" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 17:59
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