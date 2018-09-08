Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Amacımız İdlib'deki hava saldırılarını durdurmak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, Suriye'nin İdlib ilindeki hava saldırıları ile ilgili, "Amacımız saldırıları durdurmak. Saldırıların olabileceğini öngörüyorduk." ifadelerini kullandı.

İdlib bölgesinin çatışmasızlık bölgesi olduğunu belirten Çavuşoğlu, "3,5 milyon insan var. Bu haliyle korunması gerekiyor. Aksi halde çok ciddi insani dramlar oluşur." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İdlib, gerginliği azaltıcı bölgedir. Çatışmalar duracak ve yine siyasi sürece odaklanacağız. Birkaç gündür bu saldırılar oldu. Şimdi hem Ruslarla hem de İranlılarla yoğun çaba içindeyiz. Çabalarımız sadece dün Tahran'da yapılan zirveyle sınırlı değil. O zirvede esasen bir irade ortaya konulmuştur, çerçevesi çizilmiştir." şeklinde konuştu.