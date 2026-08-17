Büyük Hun-Türk Kurultayı kapsamında kuruldu! ‘Atilla Çadırı’ Hun dönemine ışık tutuyor

Hun ve Türk kökenli toplulukları buluşturmak amacıyla Macaristan'ın Bacs-Kiskun bölgesindeki Bugac kasabasında düzenlenen Büyük Hun-Türk Kurultayı kapsamında kurulan "dünyanın en büyük yurtlarından biri" Atilla Çadırı, Hun ve Türk halklarının ortak mirasının kapılarını araladı. Kurultayın organizatörlerinden Macar Turan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Varga Zoltan, "Bu çadırın bizim için bu kadar önemli olmasının sebebi, Turan'dan gelen her türlü serginin, özellikle arkeoloji ve antropolojiye dayalı bilimsel sergilerin burada sergilenmesidir. Gördüğünüz gibi, özel arkeolojik yüz rekonstrüksiyonları var" dedi.