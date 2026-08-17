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Kültür Sanat
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Büyük Hun-Türk Kurultayı kapsamında kuruldu! ‘Atilla Çadırı’ Hun dönemine ışık tutuyor

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AA Giriş Tarihi:

Büyük Hun-Türk Kurultayı kapsamında kuruldu! ‘Atilla Çadırı’ Hun dönemine ışık tutuyor

Hun ve Türk kökenli toplulukları buluşturmak amacıyla Macaristan'ın Bacs-Kiskun bölgesindeki Bugac kasabasında düzenlenen Büyük Hun-Türk Kurultayı kapsamında kurulan "dünyanın en büyük yurtlarından biri" Atilla Çadırı, Hun ve Türk halklarının ortak mirasının kapılarını araladı. Kurultayın organizatörlerinden Macar Turan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Varga Zoltan, "Bu çadırın bizim için bu kadar önemli olmasının sebebi, Turan'dan gelen her türlü serginin, özellikle arkeoloji ve antropolojiye dayalı bilimsel sergilerin burada sergilenmesidir. Gördüğünüz gibi, özel arkeolojik yüz rekonstrüksiyonları var" dedi.

#1
Foto - Büyük Hun-Türk Kurultayı kapsamında kuruldu! ‘Atilla Çadırı’ Hun dönemine ışık tutuyor

Çapı yaklaşık 20, yüksekliği 7 metreyi bulan Atilla Çadırı, "dünyanın en büyük yurdu (otağ)" olarak nitelenirken, kurultayın en önemli simgelerinden biri haline geldi.

#2
Foto - Büyük Hun-Türk Kurultayı kapsamında kuruldu! ‘Atilla Çadırı’ Hun dönemine ışık tutuyor

Kurultay alanının en dikkati çekici yapılarından devasa çadır, ziyaretçilerini Hun dönemine ilişkin tarihi ve kültürel unsurların canlandırıldığı bir atmosferle karşıladı.

#3
Foto - Büyük Hun-Türk Kurultayı kapsamında kuruldu! ‘Atilla Çadırı’ Hun dönemine ışık tutuyor

Çadırda Atilla dönemine ait kılıç, tabak, çanak ve mücevher gibi arkeolojik eserlerin replikaları sergilendi.

#4
Foto - Büyük Hun-Türk Kurultayı kapsamında kuruldu! ‘Atilla Çadırı’ Hun dönemine ışık tutuyor

On binlerce kişiyi ağırlayan çadırın içinde kurulan kapsamlı arkeoloji ve antropoloji sergisi, Hun ve Türk halklarının ortak geçmişine ışık tutarken zengin tarihini de gözler önüne serdi.

#5
Foto - Büyük Hun-Türk Kurultayı kapsamında kuruldu! ‘Atilla Çadırı’ Hun dönemine ışık tutuyor

Dönemin savaşçılarını tasvir eden 3 süvari heykeli de Hunların askeri yaşamına ilişkin ziyaretçilere görsel bir anlatım sundu.

#6
Foto - Büyük Hun-Türk Kurultayı kapsamında kuruldu! ‘Atilla Çadırı’ Hun dönemine ışık tutuyor

Çadırın iç duvarlarının bir bölümünü ise Atilla liderliğindeki Hunların katıldığı savaşların tasvirleri kaplıyor.

#7
Foto - Büyük Hun-Türk Kurultayı kapsamında kuruldu! ‘Atilla Çadırı’ Hun dönemine ışık tutuyor

"Atilla Çadırı", kılıç ve mücevherlerden savaş tasvirlerine, atlı savaşçı figürlerinden cenaze geleneklerine kadar farklı unsurlarla ziyaretçilere Hun döneminin yaşam ve savaş kültüründen kesitler sunuyor.

#8
Foto - Büyük Hun-Türk Kurultayı kapsamında kuruldu! ‘Atilla Çadırı’ Hun dönemine ışık tutuyor

Çadırın merkezine doğru ilerleyen ziyaretçileri ise serginin en dikkat çekici parçalarından biri olan devasa bir kazan karşılıyor.

#9
Foto - Büyük Hun-Türk Kurultayı kapsamında kuruldu! ‘Atilla Çadırı’ Hun dönemine ışık tutuyor

Görevlilerin verdiği bilgiye göre kazan, soylu kişilerin ölümünün ardından gerçekleştirilen bir cenaze geleneğini temsil ediyor.

#10
Foto - Büyük Hun-Türk Kurultayı kapsamında kuruldu! ‘Atilla Çadırı’ Hun dönemine ışık tutuyor

Bu gelenekte, hayatını kaybeden kişiye ait altın ve gümüşten yapılmış mücevherler kazanda eritiliyor, ardından kişinin anısına nehir kenarında toprağa gömülüyor.

#11
Foto - Büyük Hun-Türk Kurultayı kapsamında kuruldu! ‘Atilla Çadırı’ Hun dönemine ışık tutuyor

Görevliler, söz konusu cenaze merasiminin yalnızca ölen kişinin uğurlanması anlamına gelmediğini, aynı zamanda onun hatırasının yaşatılmasını amaçladığını söyledi.

#12
Foto - Büyük Hun-Türk Kurultayı kapsamında kuruldu! ‘Atilla Çadırı’ Hun dönemine ışık tutuyor

Bu uygulamayla toplumun daha sonra yeniden bir araya gelerek hayatını kaybeden kişiyi anmasının hedeflendiği belirtiliyor.

#13
Foto - Büyük Hun-Türk Kurultayı kapsamında kuruldu! ‘Atilla Çadırı’ Hun dönemine ışık tutuyor

Atilla Çadırı'ndaki "Ordos'tan Örseg'e: Hunların, Türklerin, Macarların Hazineleri" isimli sergi de uğrak noktalarından biri oldu.

#14
Foto - Büyük Hun-Türk Kurultayı kapsamında kuruldu! ‘Atilla Çadırı’ Hun dönemine ışık tutuyor

Çadırın hemen yanında "Hun ve Avar Dönemi Kuyumculuk Sanatının Hazineleri" ismiyle Macaristan Ulusal Müzesi tarafından kurulan sergide, Atilla döneminden kalan eserlerin replikaları sergilendi.

#15
Foto - Büyük Hun-Türk Kurultayı kapsamında kuruldu! ‘Atilla Çadırı’ Hun dönemine ışık tutuyor

Kurultayın organizatörlerinden Macar Turan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Varga Zoltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çadıra, Macar tarihindeki en büyük isimlerden biri olan Atilla'nın ismini özellikle verdiklerini söyledi.

#16
Foto - Büyük Hun-Türk Kurultayı kapsamında kuruldu! ‘Atilla Çadırı’ Hun dönemine ışık tutuyor

Zoltan, "Bu çadırın bizim için bu kadar önemli olmasının sebebi, Turan'dan gelen her türlü serginin, özellikle arkeoloji ve antropolojiye dayalı bilimsel sergilerin burada sergilenmesidir. Gördüğünüz gibi, özel arkeolojik yüz rekonstrüksiyonları var." dedi.

#17
Foto - Büyük Hun-Türk Kurultayı kapsamında kuruldu! ‘Atilla Çadırı’ Hun dönemine ışık tutuyor

Atilla Çadırı'ndaki en büyük ilgi odağının "altın taç" olduğunu aktaran Zoltan, bu tacın kökeninin Ordos bölgesinden geldiğini belirtti.

#18
Foto - Büyük Hun-Türk Kurultayı kapsamında kuruldu! ‘Atilla Çadırı’ Hun dönemine ışık tutuyor

Zoltan, "Bu taç, Moğolistan'da bulunuyor ancak şu anda modern Çin'de. Bu nedenle oldukça özel. Hun dönemini seven ve Hun dönemiyle ilgilenen insanlar için eşsiz bir başyapıt." ifadelerini kullandı.

#19
Foto - Büyük Hun-Türk Kurultayı kapsamında kuruldu! ‘Atilla Çadırı’ Hun dönemine ışık tutuyor

Mücevher Tasarımcısı Macar Lenya Goblarka ise "Hun ve Avar Dönemi Kuyumculuk Sanatının Hazineleri" isimli sergide Macar tarihine ilişkin kıymetli eserlerin sergilendiğini dile getirdi.

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Yorumlar

mehmet yürüker

Türk, müslüman ise cihan imparatorluğu kurar, cihana adalet ve merhamet sunar, hun da bir atilla var sonrası yok, özbek de timur var sonrası yok, selçuklu ve osmanlı da 1000 yıl var, siyonist emperyalist yamyamlar içten ve dıştan yıktılar, dünya hala osmanlıyı arıyor.
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