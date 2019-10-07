0553 313 94 23

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız' dedi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 10:22
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğini belirterek "Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız." açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından Suriye konusunda açıklamada bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "Suriye’deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye’ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 10:22
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Dışişleri Bakanı
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğu Anadolu'da 6 il için kritik uyarı!
    1. Doğu Anadolu'da 6 il için kritik uyarı!
    2. Başkan Erdoğan'dan ABD'nin..
    3. Kişisel verilerinize sahip çıkın!
    4. Süper Lig'de 8. hafta programı! İşte,..
    5. Mete Yarar Beyaz Saray'ın açıklamasını..
    6. Terim istifa mektubunu cebine koydu
    7. Abdullah Ağar’dan Beyaz Saray’ın..
    8. Savunma Sanayii Başkanı İsmail..
    9. Beşiktaş'ta Adem Ljajic sabır taşırdı
    10. Ateist Şengör ispatladı: İhsan Hoca..
    11. Sabiha Gökçen’den yılın 9 ayında 26..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekatla..
    13. TMSF uluslararası toplantıya ev..
    14. 1,2 milyar dolar yatırımla tersine..
    15. 3600 ek gösterge Meclis’e ne zaman..
    16. YPG yanlısı Mcgurk çıldırdı
    17. Kırmızı listede aranan terörist Ayfer..
    18. Başkan Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna..
    19. Güvenlik güçlerine 'yürüyüş güzergahı'..
    20. Emekli maaşları ne kadar olacak? 2020..
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    "Gidin ve küffara söyleyin, Muhammed'in ordusu geri döndü!"
    "Gidin ve küffara söyleyin, Muhammed'in ordusu geri döndü!"
    KADEM ya öğrensin, ya sussun! Saliha Hanım’ın kulağına kim üflüyor bunları?
    KADEM ya öğrensin, ya sussun! Saliha Hanım’ın kulağına kim üflüyor bunları?