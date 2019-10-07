Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğini belirterek "Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız." açıklamasını yaptı. Çavuşoğlu, Twitter hesabından Suriye konusunda açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Suriye’deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye’ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

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