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Siyaset

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan mevkidaşlarına bayram tebriği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle bazı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla bayramlaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 21:33:25 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan mevkidaşlarına bayram tebriği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle bazı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla bayramlaştı.


Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle KKTC, Katar, İran, Endonezya, Angola, Bulgaristan, Gambiya, Azerbaycan, Maldivler, Zambiya’daki mevkidaşlarını tebrik etti” denildi.

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