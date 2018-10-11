Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Çavuşoğlu, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili konuştu. Çavuşoğlu, "Suudi Arabistan da bizimle işbirliği yapmalı. Başsavcılık yoğun ve kapsamlı soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda bilgileri dünya ile paylaşacağız. Suudi Arabistan'la yakın iş birliği içinde olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Irak'ın yeniden inşası, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret, yatırım gibi konuları görüşmelerde ele aldıklarını da dile getiren Çavuşoğlu, terörle mücadeleye birlikte devam etme gerekliliği konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Çavuşoğlu, başsavcılığın yoğun ve kapsamlı bir soruşturma başlattığını kaydetti. Çavuşoğlu, "Bu konuda istihbaratımız, emniyetimiz dahil tüm ilgili kuruluşlarımızla birlikte çalışmayı, soruşturmayı yürütüyorlar." dedi. Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu olay Suudi Arabistan'ın Başkonsolosluğunda gerçekleştiği için Suudi Arabistan'la da yakın iş birliği içinde olmak istiyoruz.Suudi Arabistan'ın da bizimle iş birliği içinde olması gerekiyor. Bu soruşturmalar neticesinde ortaya çıkan gerçekleri zaten tüm dünya ile paylaşmış olacağız."