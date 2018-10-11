0553 313 94 23

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'ta önemli açıklamalarda bulundu. Kayıp gazeteci Kaşıkçı ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, başsavcılığın yoğun ve kapsamlı bir soruşturma başlattığını ifade etti.

11 Ekim 2018 Perşembe 17:41
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Çavuşoğlu, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili konuştu. Çavuşoğlu, "Suudi Arabistan da bizimle işbirliği yapmalı. Başsavcılık yoğun ve kapsamlı soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda bilgileri dünya ile paylaşacağız. Suudi Arabistan'la yakın iş birliği içinde olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Irak'ın yeniden inşası, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret, yatırım gibi konuları görüşmelerde ele aldıklarını da dile getiren Çavuşoğlu, terörle mücadeleye birlikte devam etme gerekliliği konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Çavuşoğlu, başsavcılığın yoğun ve kapsamlı bir soruşturma başlattığını kaydetti. Çavuşoğlu, "Bu konuda istihbaratımız, emniyetimiz dahil tüm ilgili kuruluşlarımızla birlikte çalışmayı, soruşturmayı yürütüyorlar." dedi. Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu olay Suudi Arabistan'ın Başkonsolosluğunda gerçekleştiği için Suudi Arabistan'la da yakın iş birliği içinde olmak istiyoruz.Suudi Arabistan'ın da bizimle iş birliği içinde olması gerekiyor. Bu soruşturmalar neticesinde ortaya çıkan gerçekleri zaten tüm dünya ile paylaşmış olacağız."

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 17:41
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. dışişleri bakanı
  3. cemal kaşıkçı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şarkıcı Tuba Ergüzel intihar mı etti?
    1. Şarkıcı Tuba Ergüzel intihar mı etti?
    2. Silah ruhsatsız çıkarsa Arda ne kadar..
    3. Öğrenci servisi su kanalına düştü: 3..
    4. DGS başvuruları hangi tarihlerde..
    5. Duruşma öncesi Brunson'a dikkat çeken..
    6. Ordu’da suya yüzde 10 indirim geldi
    7. İnanılmaz süt yalanları
    8. Ev satın alırken...
    9. RTÜK üyesi Ersoy'a trafikte çirkin..
    10. İlk yerli otomobil VEO’nun tasarımı..
    11. 7 bin bekçi alımı sınav konuları 2018
    12. Fransız devinden Türkiye açıklaması:..
    13. Diyarbakır'da silahlı saldırı: 2 kişi..
    14. 'Su ile ilgili çalışmalarımızla..
    15. Amerika borsası düşüşle açıldı
    16. Amasya merkezli silah kaçakçılığı..
    17. Öğrenci servisi ile çarpışan..
    18. A Milli Takım, Rize'de sahneye çıkıyor!
    19. Bekçilik sınav giriş belgesi açıklandı..
    20. Kastamonu'da karşı şeride geçti ölüm..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!