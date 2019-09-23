Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan BM'de Ermenistan'ın Azerbaycan tutumuna tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen İİT Ermenistan'ın Azerbaycan'a Karşı Saldırganlığı Temas Grubu toplantısında, Ermenistan'ın hukuk dışı tutumunu bir kere daha kınadık." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu sırasında, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ermenistan'ın Azerbaycan'a Karşı Saldırganlığı Temas Grubu toplantısında, Ermenistan'ın hukuk dışı tutumunu kınadıklarını belirtti. Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen İİT Ermenistan'ın Azerbaycan'a Karşı Saldırganlığı Temas Grubu toplantısına katıldı. Toplantının ardından Twitter'dan açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "İİT Ermenistan'ın Azerbaycan'a Karşı Saldırganlığı Temas Grubu toplantısında, Ermenistan'ın hukuk dışı tutumunu bir kere daha kınadık. Temas Grubu'nun, haklı davasında Azerbaycan'a destek için önemli olduğunu vurguladık." ifadelerini kullandı.

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