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Aktüel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yunan kara suları) Ege'de 12 mile çıkaramazlar, Meclisimizin yıllar önce aldığı karar geçerlidir, bu savaş nedenidir."
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yunan kara suları) Ege'de 12 mile çıkaramazlar, Meclisimizin yıllar önce aldığı karar geçerlidir, bu savaş nedenidir."

Yeniakit Publisher
2020-08-29 21:35:37 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yunan kara suları) Ege'de 12 mile çıkaramazlar, Meclisimizin yıllar önce aldığı karar geçerlidir, bu savaş nedenidir."
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