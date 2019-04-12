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Seçim 2019 Sayfası

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Oy veren vermeyen herkesi hizmetlerimizle kucaklayacağız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan’ı makamında ziyaret etti.

12 Nisan 2019 Cuma 13:13
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Oy veren vermeyen herkesi hizmetlerimizle kucaklayacağız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan’ı makamında ziyaret etti. Şimdi projeleri ve vaatleri hayata geçirme zamanı olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, oy veren, vermeyen tüm Serik halkını hizmetlerle kucaklayacaklarını söyledi.


Antalya’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan’ı makamında ziyaret etti.Ziyarette Cumhur İttifakı olarak her iki partinin birlikte güzel bir seçim çalışması yaptığını belirten Çavuşoğlu, "Milletvekillerimiz ve teşkilatımız ile birlikte halkımız da size güvenerek oy verdi. Tüm Serikimizi şimdi kucaklama vakti. Serikimiz Türkiye’nin Belek, Kadriye, Boğazkent ile turizmde göz bebeği olan bir ilçemiz. Ama burada ticaret ve tarım da var. Bir taraf turizm, bir taraf köyler. Serik’i inşallah birlikte kucaklayacağız. Sizlerin projelerinin arkasında olduğumuzu seçim süresince de söylemiştik. Yine arkasındayız" dedi.


Şimdi projeleri ve vaatleri hayata geçirme zamanı olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, oy veren ve vermeyen tüm Serik halkını hizmetlerle kucaklayacaklarını kaydetti. Bölgeyi tanıtmaya devam edeceklerinin de altını çizen Bakan Çavuşoğlu, "Tüm dünyada geçtiğimiz günlerde Yunanistan Dışişleri Bakanını Antalya’da ağırlamıştık. Bu gece Angola Dışişleri Bakanı geliyor. Mümkün olduğunca yurt dışından misafirlerimizi bu bölgeye davet ediyoruz. Önemli toplantıları bu bölgeye getiriyoruz ki tüm dünya buradaki güzellikleri görsün. Tarım da çok önemli. Tarımı da göz ardı edemeyiz. Türkiye’nin ve dünyanın geleceği de tarımda. Yeni teknoloji ve gelişmeleri takip edip, tarımda hem ihracat ve milletimizin kaliteli ürün yemesi için hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın çiftçilerimiz için girdi maliyetlerini düşürmek için çalışmaları var. İnşallah seçim bitti artık bu konuların takipçisi olacağız” diye konuştu.


Serik Belediye Başkanı Aputkan ise, “Şahsım ve Serik halkı olarak ilk bizi ziyaret etmenizden dolayı çok mutlu olduk. Sizin desteğiniz bizim için çok değerliydi. Sizinle yaptığınız çalışmalardan dolayı her zaman gurur duyduk. İlk buraya gelmeniz bizim için çok değerli. İlçemizde çok seviyeli bir seçim oldu. Bundan sonra artık hizmet dönemi. Beş yıllık sürenin geçici bir süre olduğunu ve bir emanet olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bütün insanlarımızı kucaklayacak ve ilçemize hizmet edeceğiz. Sizlerin, teşkilatımızın, Cumhur İttifakı arkadaşlarımızla birlikte Serik’e en iyi şekilde hizmet yapmaya çalışacağız” dedi.


Bakan Çavuşoğlu’na ziyareti sırasında AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Kozan, MHP Serik İlçe Başkanı Ahmet Ali Coşkun ve partililer eşlik etti.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 13:13
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