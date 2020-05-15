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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kovid-19 nedeniyle) 114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik ve 14 günlük karantinaya tabi tuttuk"

Yeniakit Publisher
2020-05-15 21:05:54 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kovid-19 nedeniyle) 114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik ve 14 günlük karantinaya tabi tuttuk"
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