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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kıbrıs konusunda) Crans-Montana'da kaldığımız yerden devam etmek mümkün değildir."

08 Eylül 2019 Pazar 18:04
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kıbrıs konusunda) Crans-Montana'da kaldığımız yerden devam etmek mümkün değildir."
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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 18:04
  1. Çavuşoğlu

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