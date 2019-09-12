Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransız mevkidaşıyla telefonda görüştü Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian arasında gerçekleşen görüşmede Libya ve bölgesel konular ele alındı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun, Fransız mevkidaşı Le Drian ile yaptığı görüşmede, Libya ve bölgesel konular ele alındı. Çavuşoğlu ayrıca eski Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ile de telefonda görüştü.

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