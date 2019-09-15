Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Malki ile görüştü Bakan Mevlüt Çavuşoğlu:- "Filistin Dışişleri Bakanı kardeşim Riad Malki'yle İsrail'in pervasız saldırganlığı başta olmak üzere son bölgesel gelişmeleri ele aldık"- "Türkiye, Filistin davasına her yerde sahip çıkmaya ve Filistin halkını her zaman desteklemeye devam edecek"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde mevkidaşı Malki ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Filistin Dışişleri Bakanı kardeşim Riad Malki’yle İsrail'in pervasız saldırganlığı başta olmak üzere son bölgesel gelişmeleri ele aldık. Türkiye, Filistin davasına her yerde sahip çıkmaya ve Filistin halkını her zaman desteklemeye devam edecek."



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