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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

"Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağız ve bu konuda da hiçbir şekilde taviz veremeyiz" - "Ağustos sonu itibarıyla yeni bölgelerde de kıta sahanlığımızın batı sınırlarını belirlemiştik. Yine o alanlara da ruhsat vererek her türlü sismik araştırma, sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-08-11 13:16:31 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta, hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacaklarını ve bu konuda hiçbir şekilde taviz veremeyeceklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Azerbaycan ile "bir millet iki devlet" anlayışıyla çalıştıklarını ve bundan sonra da bu anlayışla çalışmayı sürdüreceklerini kaydeden Çavuşoğlu, bu bağlamda, iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki karşılıklı yatırımların arttığına işaret ederek, Türkiye'de özellikle enerji alanındaki en büyük projeleri Azerbaycan'ın gerçekleştirdiğini söyledi.

- "Türkiye, Doğu Akdeniz'de taviz değil geçici bazı jestler yaptı"

Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin, Türkiye'nin burada iyi niyet göstergesi olarak "taviz değil geçici bazı jestler" yaptığının altını çizerek, bu süreçte de Avrupa Birliği (AB) ve Almanya'nın diyalog için çaba sarf ettiğini anımsattı.

Türkiye olarak AB ve Almanya’ya "Biz bu jesti yaparız ama Yunanistan ve Rum kesiminden herhangi olumlu adım yerine olumsuz adım göreceksiniz." dediğini aktaran Çavuşoğlu, Türkiye'nin argümanlarının gerçekleştiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir durumda biz ne yapıyoruz; gemilerimizi tekrar hareketlendirdik. Oruç Reis bölgeye gitti ve ağustos sonu itibarıyla yeni bölgelerde de kıta sahanlığımızın batı sınırlarını belirlemiştik. Yine o alanlara da ruhsat vererek her türlü sismik araştırma, sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Burada kararlılığımız tamdır. Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağız ve bu konuda da hiçbir şekilde taviz veremeyiz. Türkiye'ye yönelik dün bazı açıklamalar oldu. Bazıları dengeli, bazıları taraflı ama geldiğimiz noktada kimse Türkiye'ye yönelik 'Siz iyi niyet göstermediniz.' diyemez. Biz iyi niyet gösterdik ama karşı tarafta kötü niyetli bir ülke var. Dolayısıyla suçlayacaklarsa Yunanistan'ı suçlasınlar."

(Sürecek)

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