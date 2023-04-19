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Gündem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ateşkes olacak
Gündem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ateşkes olacak

Yeniakit Publisher
2023-04-19 21:46:00 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ateşkes olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'da yarın ateşkes beklediklerini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'ta katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada Sudan'da ülkeyi yöneten generaller konseyindeki iki askerin anlaşmazlığa düşmesi sonucu başlayan çatışmalara değindi. İki tarafın da kardeşleri olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "İşte Sudan’da problem var. Sudan’da iki taraf da bizim kardeşimiz. Neden biz burada taraf tutalım? Her iki tarafla da görüşüyoruz. Çatışmayı durdurmak için görüşüyoruz. Yine arkadaşlarımızla birlikte sahada hem şu anda Cumhurbaşkanı vekiliyle görüşüyoruz. Hem de hızlı destek grubunun komutanıyla görüşüyoruz. Savaşı durdurmak için. Biraz önce bir açıklama yaptılar. İnşallah bu sefer yarın tutulacak. Çünkü yarın arefe, ertesi gün bayram" diye konuştu.

Sudan'daki Türk vatandaşlarına da çağrıda bulunan Bakan Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımıza da buradan çağrımız var. Oradaki vatandaşlarımızı tek tek arıyoruz. Oldukları yerlerde şu ateşkes garanti altına alıncaya kadar kalsınlar. Yeme içme vesaire ne ihtiyaçları varsa biz onları arkadaşlarımız, büyükelçiliğimiz oraya bildirsinler, farklı yöntemlerle götüreceğiz ama yarın inşallah ateşkes de olacak. Yarın hava sahası açıldıktan sonra, şu anda kapalı, hazırlıklarımızı yaptık. Dönmek isteyen vatandaşlarımız getireceğiz. Sadece dönmek isteyen vatandaşlarımızı değil şu ana kadar Avrupa ülkeleri dahil birçok ülke, kendi vatandaşlarının tahliyesi için bizden yardım istedi."

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