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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:39
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:39
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