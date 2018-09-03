Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin PKK'ya desteğini mutlaka gündeme getireceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye'de bulunacağı temaslara ilişkin, "Sadece İdlib meselesi değil, tüm Suriye ile ilgili düşüncelerimizi, Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğü bakımından siyasi çözüm ve insani yardımları ve de ABD'nin PKK/YPG'ye verdiği destek ve silahları mutlaka gündeme getireceğiz." dedi.

Çavuşoğlu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un göreve getirilmesinin ardından ve garantör ülkeler arasında bazı konuların gayri resmi şekilde görüşülmeye başladığı bir dönemde, KKTC'li mevkidaşıyla Kıbrıs konusunu değerlendirmeye başladıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "KKTC ve Türkiye arasındaki bağları güçlendirmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

'KKTC ÜZERİNDEKİ İZOLASYONLARIN KALKMASI İÇİN GEREKLİ MESAJLARI VERDİK'

Çavuşoğlu, KKTC'nin uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak için de birlikte çaba sarf ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"En son Türk Konseyi toplantısında KKTC üzerindeki izolasyonların kalkması için gerekli mesajları verdik. KKTC ve Kıbrıs Türk halkıyla dayanışma içinde olacağımızı ve haksız izolasyonların kalkması gerektiğini de ortak bildiriye koyduk. Uluslararası alanda KKTC pasaportunun geçerli olması, KKTC temsilcilik sayısının artması konusunda da beraber çalışıyoruz."

İki bakanlık arasında, bilişim teknolojileri ve dijital arşiv konusunda işbirliği olduğunu belirten Çavuşoğlu, genç diplomatların eğitimi ve tecrübe paylaşımı konusunda da ortak programlar düzenlendiğine dikkati çekti.

'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK'

Kıbrıs sürecinin tekrar konuşulduğu bir dönemde, Türk tarafının mesajlarının gayet net olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Biz her zaman kalıcı, adil ve siyasi eşitlik üzerine kurulacak bir çözümü savunuyoruz. Gerek Cenevre'de gerek Crans Montana'da biz KKTC ve Türkiye olarak üzerimize düşeni yaptık. Fakat çözüm istemeyen Rum tarafı yine bu konferanslarda da aynı tavrı sergiledi. Elindeki gücü paylaşmak istemeyen, yönetimi paylaşmak istemeyen bir tavır sergilediler." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta neyin nasıl müzakere edileceğini, tarafların kendi aralarında da ele alması gerektiğini belirterek, "Sonuç alıcı bir müzakere olacaksa, biraz önce söylediğim kriterler çerçevesinde, ancak o zaman başlamak lazım. Yani laf olsun diye yine uzun zaman kaybına hiç kimsenin tahammülü yok. BM Genel Sekreteri ve kadrosu da aynı şekilde düşünüyor." dedi.

'İDLİB'TE ATEŞKESİN BOZULMASI FELAKET OLUR'

Bakan Çavuşoğlu, İdlib'te ateşkesin sürdürülebilmesi, Astana anlaşmasının devamı ve rejimin ihlallerini önlemek için Türkiye'nin gerek İran gerekse Rusya nezdinde temaslarını sürdürdüğünü vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in, geçen hafta Ankara'da olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Savunma Bakanımız ve MİT Başkanımızla beraber Moskova'ya gittik. Şimdi askerlerimiz arasında, istihbaratlarımız arasında, Dışişleri Bakanlığımız da katılıyor, bu konuda görüşmeler sürüyor. Nasıl engellenir, nasıl bundan sonra buralarda adımlar atılır, terör örgütlerine karşı birlikte neler yapılabilir, bunları konuşuyoruz. Ama her zaman söylediğimiz bir şey var; İdlib'de ateşkesin bozulması, rejimin saldırması, Suriye ve bu bölge için bir felaket olur. İnsani bakımdan, güvenlik ve her bakımdan gerçekten tam bir felaket olur."

'SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RUHANİ VE PUTİN İLE GÖRÜŞECEK'

İdlib bölgesinin, Astana anlaşmasıyla belirlenen çatışmasızlık bölgelerinden son kalan bölge olduğunu ve burada 3,5 milyon insanın yaşadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız, elbette bu konuları Tahran'da Cumhurbaşkanı Ruhani ve Başkan Putin ile görüşecek, zirvede bunları ele alacağız. Ama biz zirve öncesi temaslarımızı sürdürüyoruz, hazırlıklarımızı yapıyoruz ki buradan sağlıklı bir karar çıksın." değerlendirmesinde bulundu.

'ABD'NİN PKK'YA DESTEĞİNİ GÜNDEME GETİRECEĞİZ'

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye'ye yapacağı ziyareti de değerlendiren Çavuşoğlu, "Biz Jeffrey'i tanıyoruz. Daha önce Ankara'da büyükelçilik yaptı. Türkçeyi de iyi konuşuyor. Kendisinin Suriye Özel Temsilcisi olarak atanmasını isabetli buluyoruz." yorumunu yaptı.

Çavuşoğlu, Jeffrey'nin bölgeyi yakından tanıdığının altını çizerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'ye gelip bu konuları bizimle görüşmesi de önemli. Elbette sadece İdlib meselesi değil, tüm Suriye ile ilgili düşüncelerimizi, Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğü bakımından siyasi çözüm ve insani yardımları ve de ABD'nin PKK/YPG'ye verdiği destek ve silahları mutlaka gündeme getireceğiz Ankara temaslarında."