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Aktüel

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Suudi Arabistan ve Katar’daki 618 vatandaşımızı ülkemize getirdik"

2020-04-26 21:20:54 -
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Suudi Arabistan ve Katar’daki 618 vatandaşımızı ülkemize getirdik"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bugün Suudi Arabistan ve Katar’da yurda dönüş bekleyen 618 Türk vatandaşının Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün Suudi Arabistan ve Katar’da yurda dönüş bekleyen 618 vatandaşımızı ülkemize getirdik. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza, sahadaki fedakar görevlilerimize ve elbette THY‘mize gönülden teşekkürler."

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