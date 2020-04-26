Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Suudi Arabistan ve Katar’daki 618 vatandaşımızı ülkemize getirdik"
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bugün Suudi Arabistan ve Katar’da yurda dönüş bekleyen 618 Türk vatandaşının Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.
Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bugün Suudi Arabistan ve Katar’da yurda dönüş bekleyen 618 vatandaşımızı ülkemize getirdik. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza, sahadaki fedakar görevlilerimize ve elbette THY‘mize gönülden teşekkürler."