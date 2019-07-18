Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı’na katılacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Karakas’ta düzenlenecek Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı’na katılacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 20-21 Temmuz tarihlerinde Venezuela’nın başkenti Karakas’ta gerçekleştirilecek Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı’na katılacak.

Türkiye, dünyanın her bölgesinden çok sayıda üye ve gözlemci ülke ile uluslararası kuruluşu bir araya getiren Bağlantısızlar Hareketi’nin üst düzeyli toplantılarına 2006 yılından bu yana “konuk ülke” olarak katılıyor.