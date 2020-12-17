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Gündem Dışişleri ABD'nin Sudan kararını olumlu karşıladı
Gündem

Dışişleri ABD'nin Sudan kararını olumlu karşıladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Devletler' listesinden çıkarma kararının memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 23:27:00 -
Dışişleri ABD'nin Sudan kararını olumlu karşıladı

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Devletler' listesinden çıkarma kararı hakkında yazılı açıklama yaptı. Aksoy, "ABD'nin Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Devletler' listesinden çıkarma kararını, uzun zamandır arzu ettiğimiz, doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyoruz. Türkiye esasen başından beri tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu vurgulamaktadır. Ülkemiz Sudan'da geçiş sürecine, bu kapsamda yürütülen reform çabalarına destek vermeye ve kardeş Sudan halkının yanında durmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.

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