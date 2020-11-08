  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Disipline sevk edilen İYİ Partili Özdağ, savunmasını cuma günü yazılı verecek
Aktüel

Disipline sevk edilen İYİ Partili Özdağ, savunmasını cuma günü yazılı verecek

Yeniakit Publisher
2020-11-08 13:54:44 -
Disipline sevk edilen İYİ Partili Özdağ, savunmasını cuma günü yazılı verecek

ANKARA (AA) - ESİN IŞIK - İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik açıklama ve ithamları nedeniyle parti Disiplin Kurulunca istenen savunmasını cuma günü yazılı verecek.

Özdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyla ilgili çarşamba veya perşembe günü duruma göre açıklama yapacağını belirterek, "Savunmamı da cuma günü yazılı olarak vereceğim." dedi.

Özdağ, Twitter hesabından yaptığı ancak sonra sildiği, "Merak ediyorum. 10 gün önce Giresun'da lokantada FETÖ'nün adliye imamı olmakla suçlanan, davası devam eden avukat ile bütün il protokolünün oturduğu masanın karşısında yemek yiyen Genel Başkan Yardımcısı'nı da disipline verecekler mi?" paylaşımına ilişkin, "Bir arkadaşım rica etti onun için sildim. Fikrimin arkasındayım, fikrimi değiştirmiş değilim." değerlendirmesinde bulundu.

- Disiplin süreci

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Özdağ'ın Kavuncu hakkındaki "FETÖ'cü" iddialarının ardından parti teşkilatlarından iletilen ihraç taleplerine yönelik dilekçeleri değerlendirerek, İstanbul milletvekilini Disiplin Kuruluna sevk etmişti.

Bu gelişmenin ardından Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve Meclis Disiplin Kurulundan oluşan Müşterek Disiplin Kurulu toplanarak, Özdağ'a ilişkin dosyayı görüşmüş, iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunmasının alınmasına karar vermişti.

Tüzüğe göre, Özdağ'ın tebliğin kendisine ulaşmasının ardından 7 gün içerisinde yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü cevap vermesi gerekiyor.

Kurul, savunmaya göre tekrar toplanarak, Özdağ hakkındaki kararını verecek.

Ümit Özdağ yaptığı bir açıklamada, disipline sevk edilmesine neden olan konunun, "bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı'nın Kazakistan'da FETÖ tarafından kurulan bir sivil toplum örgütünün başkan yardımcılığı konusuna açıklık getirmesini istemesi" olduğunu ifade etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Süleyman Soylu'dan korkutan açıklama: İstanbul depremi Türkiye’nin sonu olur
Siyaset

Süleyman Soylu'dan korkutan açıklama: İstanbul depremi Türkiye’nin sonu olur

Hastanede koronavirüs tedavisi sona veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'nin ulusal bağımsızlığını 2 şey tehdit eder: Biri büyük b..
Türk medyasında ilk kez! FETÖ’nün ABD ve Kanada ordusuna sızması canlı yayında deşifre edildi
Gündem

Türk medyasında ilk kez! FETÖ’nün ABD ve Kanada ordusuna sızması canlı yayında deşifre edildi

15 Temmuz darbe girişiminin öncesinde ve sonrasında Kanada, FETÖ'cülerin en çok kaçtığı ve teröristbaşı Gülen’in ikinci adresi olarak bilini..
Heyecanlandıran sözler: Şuşa alınırsa...
Gündem

Heyecanlandıran sözler: Şuşa alınırsa...

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Dağlık Karabağ'da devam eden ..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay