Dişinde iltihap olanlar Covid-19’u daha ağır geçiriyor

Ağız Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Kerem Turgut Atasoy, ağız ve diş enfeksiyonlarının Covid-19’a yakalananlarda hastalık sürecini ağırlaştırdığını söyledi. Dr. Atasoy, “Pandemi sürecinde enfeksiyonsuz bir ağızla yaşamak, koronavirüs hastalığının daha hafif geçirilmesinde büyük önem arz etmektedir” dedi.

Tüm dünyada etkisi süren yeni tip koronavirüs enfeksiyonunun öncelikli olarak solunum yollarını etkilediğini belirten Ağız Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Kerem Turgut Atasoy, “Bununla birlikte, yapılan yeni çalışmalar, diş ve diş eti iltihaplarının koronavirüs hastalarında durumu olumsuz etkilediğini gösterdi” dedi.



Dr. Kerem Turgut Atasoy, ağız ve diş enfeksiyonlarının vücudun kalp ve damar sistemi gibi farklı pek çok bölümünün yanı sıra bağışıklık sistemini de olumsuz yönde etkileyebileceğini dile getirdi. Bağışıklık sisteminin özellikle koronavirüs hastalığının seyrinde büyük önem taşıdığına dikkat çeken Dr. Kerem Turgut Atasoy, “Ağız ve diş enfeksiyonlarına bağlı olarak kandaki inflamatuar hücreleri çoğalır ve bağışıklık sistemine binen yük artar” ifadelerini kullandı.



“Ağızda enfeksiyon halinde artan mikroorganizmaların aynı zamanda akciğer enfeksiyonlarına da yol açabildiği çeşitli bilimsel çalışmalarda ortaya konmuştur” diyen Dr. Kerem Turgut Atasoy, bu durumun hayati risk oluşturduğunu ifade ederek, "Koronavirüs enfeksiyonu yaşayan hastaların akciğer fonksiyonları ciddi anlamda olumsuz etkilenir. Pnömoni adı verdiğimiz akciğer iltihaplanması gibi ek problemler de koronavirüs enfeksiyonunun klinik tablosunu hayati derecede etkileyebilmektedir" şeklinde konuştu.



Olası Covid-19 hastalığına karşı önceden önlem almak gerektiğinin altını çizen Dr. Kerem Turgut Atasoy, o önlemler arasına mutlaka ağız ve diş sağlığının da alınmasını tavsiye ederek, "Bağışıklığın bu kadar önemli olduğu pandemi sürecinde enfeksiyonsuz bir ağızla yaşamak, olası bir koronavirüs enfeksiyonunun daha hafif geçirilmesinde büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.