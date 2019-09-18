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Dişi uyuşmayan genç, doktorunu bıçakladı

Bursa'da dişini çektirmek için hastaneye giden 18 yaşında bir genç, iki kez iğne yaptığı halde dişinin uyuşmaması üzerine doktorunu göğsünden bıçakladı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 13:53
Dişi uyuşmayan genç, doktorunu bıçakladı

Bursa'da dişi ağrıyan 18 yaşındaki Mert D., dişini çektirmek için hastaneye geldi. Burada Doktor Hamdi Gören'den randevu alan Mert D., dişinin ağrıdığını ve çektirmek istediğini söyledi.

Mert D.'yi muayene eden Gören, dişini çekmek için gence iğne yaptı. Dişi uyuşmayan Mert D.'ye tabip daha sonra ikinci kez iğne yaptı. İki iğneye rağmen dişi uyuşmayan Mert D. doktorla tartışmaya başladı.

Personeller polise bildirdi

Tartışmanın büyümesi üzerine Mert D., Dr. Gören'i göğsünden bıçakladı. Doktorun yaralandığını gören sağlık personelleri durumu polise bildirdi.

Gözaltına alındı

Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler şüpheli Mert D.'yi gözaltına alırken, yaralanan doktor ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıçakladığı doktorun tedavisi devam ediyor.

 

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 13:53
  1. Bursa
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  6. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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