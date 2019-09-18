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Dişi uyuşmadığı için doktoru göğsünden bıçakladı!

Bursa'da dişini çektirmek için gittiği hastanede dişi uyuşmayan genç doktoru göğsünden bıçakladı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 12:15
Dişi uyuşmadığı için doktoru göğsünden bıçakladı!

Olay, Bursa Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi'nde meydana geldi dişi ağrıyan 18 yaşındaki MertD, dişini çektirmek için hastaneye geldi. Burada Diş Hekimi Hamdi Gören isimli doktora randevu alan Mert D, doktora dişinin ağrıdığını ve çektirmek istediğini söyledi.

Mert D'yi muayene eden Dr. Hamdi Gören, dişini çekmek için gence iğne yaptı. Dişi uyuşmayan Mert D'ye tabip ikinci kez iğne yaptı. İki iğneye rağmen dişi uyuşmayan Mert D. doktorla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mert D, Dr. Gören'i göğsünden bıçakladı. Doktorun yaralandığını gören sağlık personelleri durumu polise bildirdi.

Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler şüpheli Mert D'yi gözaltına alırken, yaralanan doktor ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorun tedavisi devam ediyor.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 12:15
  1. Bursa Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi
  2. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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