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Dışı karpuza, içi kavuna, tadı salatalığa benziyor... Patent için harekete geçtiler

Viranşehir Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yetiştirilen dışı karpuza, içi kavuna, tadı ise salatalığa benzeyen "şelengo" için patent başvurusu yapıldığını söyledi.

09 Temmuz 2019 Salı 16:12
Dışı karpuza, içi kavuna, tadı salatalığa benziyor... Patent için harekete geçtiler

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yetiştirilen dışı karpuza, içi kavuna, tadı ise salatalığa benzeyen “şelengo” için patent başvurusu yapıldı.

Viranşehir Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mayıs ayında ekimi yapılan, temmuzda ise hasat edilen “şelengo”nun Viranşehir Ovası'na özgü olduğunu söyledi.

Dışı karpuza, içi kavuna, tadı ise salatalığa benzeyen “şelengo”yu Viranşehir'de tarlası olan hemen herkesin yetiştirdiğini belirten Ekinci, ürünün tezgahtaki kilogram fiyatının 5 lira olduğunu kaydetti.

Gübre ve ilaç kullanılmadan susuz arazide yetiştirilen ürünün ülke genelinde tanıtımının yeterince yapılamadığına dikkati çeken Ekinci, şöyle devam etti:

Tarladan koparıldıktan sonra 2-3 gün içinde tüketilmesi gerekiyor. Şelengodan salata, turşu, dolma ve cacık da yapılıyor. İlçemizde ve civar illerde çok ilgi görmektedir. Hatta Almanya'da yaşayan Viranşehirli hemşehrilerimiz buradan hasat mevsiminde sürekli sipariş üzerine ürün götürüyor. İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımız da buradan sürekli otobüslerle bu ürünü temin etme telaşına giriyor.

Şelengo için patent başvurusunda bulunduklarını bildiren Ekinci, “Tanıtımı için yoğun bir çaba harcıyoruz. Türk Patent ve Marka Kurumuna Viranşehir ilçesinin yöresel ürünü olan şelengonun coğrafi işaret tescili için patent başvurusu yaptık. Olumlu sonuç alacağımıza inanıyoruz. Bu ürünün bundan sonraki süreçte daha iyi tanımını yapacağımıza inanıyoruz.” dedi.

Şelengoya ilgi yoğun

Üreticilerden Musa Akman da yaklaşık 100 yıldır bölgede Şelengo üretiminin yapıldığını söyledi.

Yöre halkının sebzeye yoğun ilgi gösterdiğini belirten Akman, “Viranşehir bölgesinde kavundan, karpuzdan daha fazla şelengo tüketiliyor. Üretim aşamasında gübre de kullanılmadığı için oldukça doğaldır. Daha çok ülkenin kuzeyindeki bölgelerde ekim alanı yaygın.” diye konuştu.

İlçede şelengo satışı yapan Mehmet Ziya Diken ise sebzenin ilçe dışında daha fazla tanıtılmasını istediklerini kaydetti.

Ürünün fiyatının ucuz olduğunu anlatan Diken, “Vatandaştan çok rağbet görüyor. Viranşehir dışındaki arkadaşlarımıza sürekli gönderiyoruz. İlk kez gönderdiklerimiz de çok beğeniyor, talep her geçen yıl daha fazla artıyor. Sürekli ilgi görüyor, daha fazla tanıtılmasını istiyoruz.” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:12
  1. Şanlıurfa
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Viranşehir
  5. şelengo
  6. Viranşehir Ovası
  7. Viranşehir Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci

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