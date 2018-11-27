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Dışarda kapitalist içerde komünist

Dünyanın en büyük ticaret devlerinden biri olan Alibaba’nın sahibi Çin’deki komünist partinin üyesi çıktı.

27 Kasım 2018 Salı 10:31
Dışarda kapitalist içerde komünist

Münübe Yılmaz

Çin devlet gazetesi The People’s Daily, hisselerini halka arz ederek dünyanın en büyük ticaret devlerinden biri haline gelen Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın daha önce, Çin’deki komünist partinin üyesi olduğunu iddia etti. “Çin’in en büyük kapitalisti, komünist partinin üyesi çıktı” manşetini kullanan gazete, 35.8 milyar dolarlık servetin sahibi olan Ma’nın siyasi olarak hiç bir parti ile bağı olmadığı iddiasını yalanladı. Ma’nın siyasi görüşü ülke genelinde şaşkınlık ile karşılanırken, Alibaba Çinli girişimcinin siyasi görüşü ile ilgili yorum yapmayı reddetti. Şirkette çalışan kişilerin siyasi görüş ve aktivitelerinin, şirketin karar alma mekanizmasını etkileyemeyeceğine dair açıklama yapan Alibaba’nın sözcüsü “Biz ülkedeki kanun ve kuralları takip ederek, insanların online ortamda güvenilir ticaret yapmasını sağlayan bir şirketiz” ifadesinde bulundu. Ma ile beraber Baidu ismi ile bilinen teknoji şirketinin sahibi Robin Li ve Tencent Holding yöneticisi Pony Ma’nın da ismini komünist parti üyeleri listesinde veren gazetenin Çin’deki teknoloji devlerinin siyasi görüşünü konu etmesi ise devletin özel sektördeki girişimcileri hizaya getirme isteğinden kaynaklandığı şeklinde yorumlandı.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 10:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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