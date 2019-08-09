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Diş yapısı bozukluklarına dikkat

Diş Hekimi Zuhal Oygur, diş yapısı bozukluklarına lamine porselen uygulmasının çözüm olduğunu söyledi.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:19
Diş yapısı bozukluklarına dikkat

Diş Hekimi Zuhal Oygur, diş yapısı bozukluklarına lamine porselen uygulmasının çözüm olduğunu söyledi.


Oygur, lamine porselen uygulamasının ön dişlere uygulanan ve gülüş estetiği için oldukça önemli olan bir teknik olduğunu ifade ederek, ”Porselenin yapısının güçlendirilmesi ile inceltilmesi sağlanır ve elde edilen ince yapraklar dişlere uygulanır. Porselen lamına oldukça sağlıklı ve güzel bir gülüşe sahip olmanın en etkili yöntemleri arasında yer almaktadır. Estetik bir gülüşe sahip olmak isteyenler tarafından tercih edilen lamine porselen uygulaması çoğu insanda etkili sonuçlar vermektedir. Oldukça sık tercih edilen lamine porselen tekniği ile oldukça etkili çözümler elde edilse de bazı kişilerde bu teknik uygulanamaz. Bazı kişilerde ise çeşitli tedavilerden sonra uygulamanın yapılması gerekir. Diş yapısındaki bazı bozukluklarda tedavi öncesinde şekil değişikliği yapmak gerekir. Dişlerin üst üste kapandığı durumlarda ufak bir kesim ile lamine porselen uygulaması yapılır. Kesim yapılmadığı sürece teknik uygulanamaz. Kişinin dişlerinde yeterince mine dokusu bulunmuyorsa uygulama yapılamaz. Dişlerini gıcırdatan kişilerde uygulama yapılmaz. Bu kişilerin diş gıcırdatma sorunu ortadan kaldırıldıktan sonra uygulama yapılabilir. Diş gıcırdatma benzeri takıntılı davranışlarda da lamine porselen uygulaması tercih edilmez. Kalem ısırma, tırnak yeme, dişleri sıkma gibi alışkanlıklar giderilmediği sürece lamine porselen uygulaması yapılmaz” dedi.


Oygur diş sorunlarının pek çoğunda uygulanan lamine porselenler özellikle dişteki renk değişikliklerinin bleaching yani diş beyazlatma uygulaması ile giderilmediği durumlarda tercih edildiğini vurgulayarak “Diş yapısındaki bozukluklar, lekeler ve diş üzerindeki çatlakların ortadan kaldırılması için uygulanan yöntem estetik bir gülüş için vazgeçilmezdir. Dişlerinin görüntüsünden memnun olmayanlar, doğumsal diş bozukluklarına sahip olanlar, çeşitli nedenlerden ötürü dişleri aşınan ya da kırılan kişilerde lamine porselen uygulamaları etkili sonuç vermektedir.Uygulama sonrasında aşırı sert gıdalar tüketmemek gerekir. Lamine porselenler dişlerle doğal bir şekilde kaynaşarak diş yapısına adapte olur. Bu adaptasyona rağmen uygulamanın en sağlıklı şekilde işlevini yerine getirebilmesi ve laminelerin zarar görmesine engel olmak için dikkatli olmak gerekir. Diş gıcırdatma, dişle bir şeyler koparma, tırnak yeme, sert besinler tüketme, dişle kuruyemiş kırma gibi hareketlerden uzak durulması porselen uygulamasının sürekliliği ve sağlığı için önemlidir “ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:19
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