Dış ticarette kalifiye eleman atağı

Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülecek “Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü” Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımı ile Milli Eğitim Bakanlığında düzenlenen törenle imzalandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Eğitim protokolüyle buradaki kalifiye insan kaynağı sayesinde hem dış ticaretteki bağlarımız güçlenecek hem de ihracatımızın artmasına ve ekonomimizin büyümesine katkı sağlanmış olacak” dedi.

Pekcan, gençlere de, “Dış ticareti başlı başına bir meslek olarak görmelerini ve bu mesleği araştırarak kendilerini geliştirmelerini tavsiye ediyorum. İngilizcenin yanında daha çok büyük pazarların dillerini bilmeniz sizlere büyük katkı sağlayacaktır” diye seslendi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise Ticaret Bakanlığı iş birliğinde Türkiye’nin ihracatına katkı sağlamayı ve dış ticaret alanında nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi kolaylaştırmak amacıyla 4 ildeki 4 pilot okulda yabancı dil eğitiminden staj ve mezuniyet sonrası istihdama uzanan yeni uygulamaların hayata geçirileceğini belirtti. Selçuk, şunları söyledi: “Milli Eğitim Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı iş birliğinde ülkemizin ihracatına katkı sağlamak, dış ticareti geliştirmeye yönelik ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi kolaylaştırmak amacıyla İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Mersin illerinde 4 okulumuzda protokol faaliyetleri yürütülecek. Pilot okullardan mezun olanların istihdam edilmesi de bir diğer önemli çalışma. Bilim ve teknoloji temeli üzerinde kurmuş olduğumuz bu köprüyle inanıyorum ki sadece öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz için değil, aynı zamanda iş dünyası için de büyük bir kapı açmış oluyoruz.”