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Ekonomi Dış ticaret vergilerinden 329.6 milyar lira gelir elde edilecek
Ekonomi

Dış ticaret vergilerinden 329.6 milyar lira gelir elde edilecek

Dış ticaretten alınan vergi gelirlerinin 2022’de 329 milyar 633 milyon 836 bin lira olacağı tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 13:41:00 -
Dış ticaret vergilerinden 329.6 milyar lira gelir elde edilecek

Söz konusu tutarın 2023’te 373 milyar 995 milyon 569 bin liraya, 2024 yılında da 425 milyar 472 milyon 576 bin liraya çıkması bekleniyor. Tahsil edilecek gümrük vergilerinin 2021’e göre yüzde 18.4 artışla gelecek yıl 37 milyar 500 milyon 943 bin lira olması öngörülüyor. İthalde alınan katma değer vergisinin de 2022’de bu yıla kıyasla yüzde 22.2 artarak 290 milyar 848 milyon 360 bin lira olacağı tahmin ediliyor. İthalde alınan katma değer vergisinde bu yıl sonu için yapılan tahmin ise 238 milyar 3 milyon 282 bin lira olarak belirlendi. 2022’deki diğer dış ticaret gelirleri beklentisi ise bu yıla göre yüzde 19.7 artışla 1 milyar 284 milyon 533 bin lira oldu. Bu vergi gelirlerinin 2021 yıl sonunda 1 milyar 72 milyon 684 bin lira olması öngörülüyor.

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