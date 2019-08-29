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Dış ticaret rakamları açıklandı

TÜİK verilerine göre 2019 Temmuz döneminde ihracat yüzde 7,9 arttı, ithalat yüzde 8,5 azaldı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:11
Dış ticaret rakamları açıklandı

TÜİK verilerine göre 2019 Temmuz döneminde ihracat yüzde 7,9 arttı, ithalat yüzde 8,5 azaldı. Dış ticaret açığı Temmuz’da yüzde 46,9 azalarak 3 milyar 192 milyon dolara geriledi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Temmuz ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 15 milyar 160 milyon dolar, ithalat yüzde 8,5 azalarak 18 milyar 351 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Dış ticaret açığı yüzde 46,9 azaldı


Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 46,9 azalarak 3 milyar 192 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Temmuz ayında yüzde 70 iken, 2019 Temmuz ayında yüzde 82,6’ya yükseldi.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 15,2 arttı


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 15,2, ithalat yüzde 4,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Temmuz ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 4,8 arttı, ithalat yüzde 9,1 azaldı.



En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu


Almanya’ya yapılan ihracat 2019 Temmuz ayında 1 milyar 379 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 91 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 770 milyon dolar ile Irak ve 741 milyon dolar ile Fransa takip etti. Rusya’dan yapılan ithalat, 2019 yılı Temmuz ayında 2 milyar 90 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 728 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 663 milyon dolar ile Çin ve 1 milyar 324 milyon dolar ile ABD izledi.



Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,3 oldu


Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamakta. Temmuz ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 95,6’dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,3’tür. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77,1’dir. Temmuz ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 17,1’dir.



Genel ticaret sistemine göre ihracat 15 milyar 896 milyon dolar oldu


Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 15 milyar 896 milyon dolar, ithalat ise yüzde 8,2 azalarak 19 milyar 232 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,7 oldu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:11
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