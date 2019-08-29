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Dış ticaret istatistikleri (1)

Türkiye'nin ihracatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 15 milyar 160 milyon dolara çıktı, ithalatı yüzde 8,5 düşüşle 18 milyar 351 milyon dolara geriledi- Dış ticaret açığı, temmuzda yüzde 46,9 azalarak 3 milyar 192 milyon dolar oldu- İhracat, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 98 milyar 852 milyon dolara yükseldi- Genel Ticaret Sistemi'ne göre de ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 15 milyar 896 milyon dolar, ithalat ise yüzde 8,2 azalarak 19 milyar 232 milyon dolar olarak gerçekleşti

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:22
Dış ticaret istatistikleri (1)

ANKARA (AA) - Türkiye'nin ihracatı temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 15 milyar 160 milyon dolara çıktı, ithalatı yüzde 8,5 düşüşle 18 milyar 351 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan temmuz ayına ve ocak-temmuz dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 15 milyar 160 milyon dolara ulaştı, ithalat yüzde 8,5 düşüşle 18 milyar 351 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 46,9 azalarak 3 milyar 192 milyon dolara indi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın temmuz ayında yüzde 70 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 82,6'ya yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, bir önceki aya göre ihracat yüzde 15,2, ithalat da yüzde 4,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 4,8 arttı, ithalat ise yüzde 9,1 azaldı.

- Ocak-temmuz dönemi

Türkiye'nin ihracatı, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 artarak 98 milyar 852 milyon dolara çıkarken, ithalatı yüzde 18,3 düşüşle 116 milyar 918 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 61,4 azalışla 18 milyar 67 milyon dolar oldu. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84,5 olarak hesaplandı.

- Genel Ticaret Sistemi'ne göre dış ticaret

Genel Ticaret Sistemi'ne göre de ihracat, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 15 milyar 896 milyon dolar oldu. İthalat ise bu dönemde yüzde 8,2 düşüşle 19 milyar 232 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda dış ticaret açığı yüzde 46,4 gerileyerek 3 milyar 337 milyon dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,7 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:22
  1. geçici dış ticaret istatistikleri
  2. İhracat
  3. ithalat
  4. Ticaret Bakanlığı
  5. Türkiye İstatistik Kurumu

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