Dış ticaret açığı ekimde 7,9 milyar dolar haberi! Açıklandı

Ekim ayında dış ticaret açığı %332,7 artarak 1 milyar 847 milyon dolardan, 7 milyar 874 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ekim ayında %91,4 iken, 2022 Ekim ayında %70,9'a geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %3,0 artarak 21 milyar 328 milyon dolar, ithalat %31,4 artarak 29 milyar 202 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ocak-Ekim döneminde ihracat %15,4, ithalat %39,4 arttı.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,4 artarak 209 milyar 394 milyon dolar, ithalat %39,4 artarak 300 milyar 443 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %3,0 artarak 21 milyar 328 milyon dolar, ithalat %31,4 artarak 29 milyar 202 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ocak-Ekim döneminde ihracat %15,4, ithalat %39,4 arttı.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,4 artarak 209 milyar 394 milyon dolar, ithalat %39,4 artarak 300 milyar 443 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı ekim ayında %421,7 arttı

Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %421,7 artarak 1 milyar 509 milyon dolardan, 7 milyar 874 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ekim ayında %93,2 iken, 2022 Ekim ayında %73,0'a geriledi.

Dış ticaret açığı ocak-ekim döneminde %168,3 arttı

Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı %168,3 artarak 33 milyar 933 milyon dolardan, 91 milyar 49 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Ekim döneminde %84,3 iken, 2022 yılının aynı döneminde %69,7'ye geriledi.

Ekim ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %94,7 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2022 Ekim ayında imalat sanayinin payı %94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.

Ocak-Ekim döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %2,9, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,8 oldu.

Ekim ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %79,3 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2022 Ekim ayında ara mallarının payı %79,3, sermaye mallarının payı %11,5 ve tüketim mallarının payı %9,1 oldu.

İthalatta, 2022 Ocak-Ekim döneminde ara mallarının payı %81,2, sermaye mallarının payı %10,8 ve tüketim mallarının payı %8,0 oldu.

Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Ekim ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 688 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 418 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 308 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 146 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 1 milyar 107 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,3'ünü oluşturdu.

Ocak-Ekim döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 17 milyar 463 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 14 milyar 55 milyon dolar ile ABD, 11 milyar 302 milyon dolar ile Irak, 10 milyar 908 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 10 milyar 229 milyon dolar ile İtalya ve takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,5'ini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Ekim ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 989 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 850 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 384 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 963 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 215 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %45,9'unu oluşturdu.

Ocak-Ekim döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 49 milyar 626 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 34 milyar 591 milyon dolar ile Çin, 19 milyar 327 milyon dolar ile Almanya, 13 milyar 22 milyon dolar ile ABD, 11 milyar 456 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,6'sını oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %2,9 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre ihracat %2,9, ithalat %4,6 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %2,6, ithalat %29,6 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,9 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ekim ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,9'dur. Ocak-Ekim döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,7'dir. Ocak-Ekim döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,9'dur.

Ekim ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %74,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %9,8'dir. Ocak-Ekim döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %70,9'dur. Ocak-Ekim döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %9,7'dir.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ekim ayında 19 milyar 504 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre, 2022 yılı Ekim ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %1,3 azalarak 19 milyar 504 milyon dolar, ithalat %27,3 artarak 27 milyar 498 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayında dış ticaret açığı %332,7 artarak 1 milyar 847 milyon dolardan, 7 milyar 994 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ekim ayında %91,4 iken, 2022 Ekim ayında %70,9'a geriledi.

İhracat 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde 194 milyar 417 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,9 artarak 194 milyar 417 milyon dolar, ithalat %36,6 artarak 283 milyar 163 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı %152,3 artarak 35 milyar 177 milyon dolardan, 88 milyar 746 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Ekim döneminde %83,0 iken, 2022 yılının aynı döneminde %68,7'ye geriledi.