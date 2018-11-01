Dış ticaret açığı daraldı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ihracat, 2018 Eylül ayında 2017 Eylül dönemine nazaran yüzde 22,4 artarak 14 milyar 456 milyon dolar, ithalat yüzde 18,3 azalarak 16 milyar 326 olarak gerçekleşti. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 77,1 azalarak 1 milyar 869 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Eylül ayında yüzde 59,1 iken, 2018 Eylül ayında yüzde 88,5’e yükseldi.