Dişlere, diş etlerine, diş dolgusuna ve diş protezlerine tutunan yapışkan ve yumuşak bakteri tabakasına diş plağı denir. Bu plaklar tükürüğümüzde bulunan mineraller ile birleşerek sertleşir ve tartar denilen tabakayı meydana getirirler. Diş taşı temizliği günlük rutin temizliklerle temizlenmezler. Peki diş taşları hangi doğal yöntemlerle temizlenir? İşte sizi diş taşlarınızdan kurtaracak yöntemler...

Diş taşları hangi doğal yöntemlerle temizlenir?

Diş tartarının diğer adı diş taşıdır. Dişlerde gıda kalıntısı birikmesi, bakteriler, genetik, diş ipi kullanmama, diş fırçalama alışkanlığı edinmeme gibi nedenlerden dolayı dişlerde zamanla tartar ve plak oluşumu gerçekleşir. İşte diş tartarı, diş taşını temizlemek için doğal çözümler...

Biberiye ve nane

Bu iki maddeyi su ile karıştırın ve yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Sadece sıvı alın ve ağzınızı iyice yıkayın.

Aloe vera jel ve gliserin

Aloe Vera Jel, Gliserini, sodyum bikarbonat, sıkılmış limon ve biraz su. Karıştırın ve her gün yıkayın ve tartar kaybolduğunu gördüğünüzde haftada bir veya iki keze düşürün.

Limon ile

Normal fırçalama sonrası biraz limon suyuna batırın. Fırçayı hafif hareketlerle dişlerinize sürtün ve ılık su ile durulayın. Bir hafta içinde dişleriniz daha beyaz olacak!

Hindistancevizi yağı ile

Bazı hindistancevizi yağı sıvılaşıncaya kadar eritin ve bakterileri ağzından çıkarmak için bir gargara olarak kullanın.

Portakal kabuğu ile

Kabuğu doğrudan dişlerinize sürtün ve birkaç dakika gibi bırakın. Ardından su ile durulayın. Kabuklar ağzındaki mikroorganizmaları öldürecek.

Otomatik diş fırçası ile

Dişlerinizi daha iyi temizleyebilmek için normal diş fırçası yerine pilli kullanın.