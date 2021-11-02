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Kadın - Aile Diş taşı temizliği evde nasıl yapılır? En etkili doğal yöntem
Kadın - Aile

Diş taşı temizliği evde nasıl yapılır? En etkili doğal yöntem

Evde yapacağınız bir kaç yöntemle diş taşlarınızın temizlenmesine yardımcı olabilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 00:00:00 -
Diş taşı temizliği evde nasıl yapılır? En etkili doğal yöntem

Evde yapacağınız bir kaç yöntemle diş taşlarınızın temizlenmesine yardımcı olabilirsiniz.

Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı limon
  • 1 yemek kaşığı karbonat
  • Yarım kaşık zeytinyağı
  • 2 kaşık çekirdek
  • 500 ml içme suyu

Hazırlanışı

Diş taşı nasıl temizlenir doğal yöntemler bilgilerine limonlu macun ile başlayalım istiyoruz. Listede yer alan malzemeleri bir cezvede kaynatınız ve sonrasında blender ile eziniz. Blender ile ezdiğiniz karışımı, minik bir cam kavanoz içinde muhafaza edebilirsiniz. Elde edilen karışım, diş macunu kullanma yöntemi ile gün içinde sabah ve akşam olmak üzere kullanılmalıdır. Diş fırçasının üzerine çok az bir miktar alarak, bu karışım ise dişlerinizi fırçaladığınızda diş taşını temizleyebilirsiniz.

 

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