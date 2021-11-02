Diş taşı temizliği evde nasıl yapılır? En etkili doğal yöntem
Evde yapacağınız bir kaç yöntemle diş taşlarınızın temizlenmesine yardımcı olabilirsiniz.
Evde yapacağınız bir kaç yöntemle diş taşlarınızın temizlenmesine yardımcı olabilirsiniz.
Malzemeler
- 2 yemek kaşığı limon
- 1 yemek kaşığı karbonat
- Yarım kaşık zeytinyağı
- 2 kaşık çekirdek
- 500 ml içme suyu
Hazırlanışı
Diş taşı nasıl temizlenir doğal yöntemler bilgilerine limonlu macun ile başlayalım istiyoruz. Listede yer alan malzemeleri bir cezvede kaynatınız ve sonrasında blender ile eziniz. Blender ile ezdiğiniz karışımı, minik bir cam kavanoz içinde muhafaza edebilirsiniz. Elde edilen karışım, diş macunu kullanma yöntemi ile gün içinde sabah ve akşam olmak üzere kullanılmalıdır. Diş fırçasının üzerine çok az bir miktar alarak, bu karışım ise dişlerinizi fırçaladığınızda diş taşını temizleyebilirsiniz.