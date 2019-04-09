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Diş neden çürür? Diş çürüğü tedavisi

Diş çürükleri çoğu sanayileşmiş ülkelerde önemli bir ağız sağlığı problemidir ve okul çağındaki çocukların % 60-90'ını ve yetişkinlerin büyük çoğunluğunu etkilemektedir. Peki, diş çürüğü nedir? Diş çürüğü neden olur? İşte ayrıntılar...

09 Nisan 2019 Salı 17:53
Diş neden çürür? Diş çürüğü tedavisi

Diş çürükleri çoğu sanayileşmiş ülkelerde önemli bir ağız sağlığı problemidir ve okul çağındaki çocukların % 60-90'ını ve yetişkinlerin büyük çoğunluğunu etkilemektedir. Peki, diş çürüğü nedir? Diş çürüğü neden olur? İşte ayrıntılar...

İşte, dişlerin çürümesinin nedenleri olan 9 hata:

1 – Sürekli kahve molası: Gün boyu kahve, çay içme ve atıştırma alışkanlığı, ağızda asit salgılayan bakterileri aktive ederek bu bakterilerin diş yüzeyinde yaşamasına ve dişleri çürütmesine neden olur. Çay ve kahve şekersiz tüketilmeli ya da bu içeceklerin yerine süt ve süt ürünleri tercih edilmeli, yanında atıştırılan yiyeceklerden kaçınılmalıdır.

2 – Sigara kullanımı: Sigara içmek ağız kuruluğundan, ağız kokusuna, dişlerin sararmasına hatta ağız kanserine kadar birçok hastalığa sebep olabilir.

3- Diş ipi kullanmama: Sadece diş fırçalamak ağız temizliğinde tek başına yeterli değildir. Diş fırçasının ulaşamadığı diş araları diş ipi kullanılarak temizlenebilir.

4- Diş fırçalamama: Ağız sağlığının en önemli bakımı dişleri fırçalamaktır. Dişler her yaşta, günde en az iki kez fırçalanmalıdır. Diş fırçası üç aylık periyotlarla yenilenmeli, dişler fırçalanırken fırça kuru olmalıdır.

5- Yemek dışında tüketilen tatlı: Tatlıların yemek öğünleri içerisinde tüketilmesi diş sağlığı için önemlidir.

6- Su ihtiyacını karşılamama: Yemek yedikten sonra diş için yapılacak en iyi şey su veya süt içmektir. Yemek sonrası içilen bir bardak su, yemek parçalarını ağızdan uzaklaştırır ve ağızdaki asidik ortamı nötrler. Ayrıca süt içmek dişte kalsiyum oluşumunu artırır.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 17:53
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