Diş macununu sifonun içine atarsanız ne olur? Evde, iş yerinde, tuvalet ve banyo temizliği için formül burada

Bugün size çok güzel en çok kullanılan mükemmel bir fikir vereceğiz. Üstelik ucuz bir yoldan halledeceğiz. Eğer her sifonda banyonuzun güzel kokmasını istiyorsanız bu fikir tam size göre.

Nasıl Yapılır?

Öncelikle marketten ucuz ve kokusu güzel olan bir diş macununu alalım. Pahalı bir şey almanıza gerek yok çünkü dişlerimiz için kullanmayacağız.

Aldığımız diş macununa bir toplu iğne ile 15-20 tane delik açalım.

Diş macununa biraz bastırıp, açtığımız deliklerden hafifçe dışarı çıkmasını sağlayalım.

Daha sonra sifon haznesinin içine diş macununu komple atalım.

Bir kaç dakika bekleyip sifonu çekelim. Gördüğünüz üzere hem banyonuz mis gibi koktu hem de tuvaletiniz mis gibi kokacaktır.

Yenilemeniz kullanıma göre değişecektir ancak uzun süre gideceğine emin olabilirsiniz.

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